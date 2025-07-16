TradingView – мощный инструмент торгового анализа, рассчитанный на пользователей с любым опытом. MEXC интегрировала графические инструменты TradingView, позволяя вам использовать их непосредственно наTradingView – мощный инструмент торгового анализа, рассчитанный на пользователей с любым опытом. MEXC интегрировала графические инструменты TradingView, позволяя вам использовать их непосредственно на
Как использовать TradingView на MEXC

16 июля 2025 г.MEXC
0m
#Базовый#Технический анализ
TradingView – мощный инструмент торгового анализа, рассчитанный на пользователей с любым опытом. MEXC интегрировала графические инструменты TradingView, позволяя вам использовать их непосредственно на платформе MEXC.

Как использовать TradingView на MEXC


Мы продемонстрируем возможности графиков TradingView на примере страницы спотовой торговли. Настройка страницы торговли фьючерсами идентична странице спотовой торговли.

1. Настройка графика


«График K-линий» (ниже «график»), также часто называемый свечным графиком, обычно по умолчанию использует сплошной зеленый цвет для подъемов и красный для падений. В Японии и Корее по умолчанию используется сплошной красный цвет для подъемов и синий для падений. Наведя курсор на значок графика, вы увидите 8 различных видов графиков, нажав на который, вы сможете переключиться на соответствующий тип графика.


Кроме того, вы можете нажать на значок графика над самим графиком, чтобы открыть страницу «Настройки графика». В первом разделе, обозначенном значком свечей, вы можете сделать дополнительные пользовательские настройки для цвета свечей, цвета ценовой линии, часового пояса и т. д.


2. Основные инструменты для рисования


В левой части графика вы найдете часто используемые инструменты рисования, которые помогут вам анализировать рыночные тенденции. Чтобы воспользоваться этими инструментами, нажмите на соответствующую иконку в левой части, а затем рисуйте на самом графике. Этот процесс достаточно прост и удобен в использовании.


3. Использование технических индикаторов


Для более опытных трейдеров технические индикаторы часто используются для анализа рыночных тенденций. Нажмите на кнопку технических индикаторов над графиком. В списке «Индикаторы» пролистайте вверх и вниз или воспользуйтесь функцией поиска, чтобы найти и добавить нужные вам технические индикаторы.


После добавления технического индикатора вы также можете настроить его параметры, стиль и поменять другие настройки в соответствии с вашими предпочтениями. Например, чтобы изменить индикатор «Полосы Болинджера» (BB), как показано на изображении, нажмите на индикатор на самом графике, а затем нажмите кнопку настроек [⚙️] в верхней части, чтобы открыть страницу настроек индикатора BB. После внесения изменений нажмите [Oк] для сохранения.

Кроме того, вы можете нажать на иконку «глаза», чтобы показать или скрыть технический индикатор, или нажать на иконку [X], чтобы удалить индикатор из графика.


4. Настройки часового пояса


Чтобы изменить отображаемый часовой пояс, просто нажмите на информацию о часовом поясе под графиком. Изменение часового пояса не повлияет на статистические значения; оно изменит только дату и время.


5. Настройки графика


Ранее в разделе «Настройка графика» мы упоминали о конкретных настройках графика. Нажмите на значок графика над самим графиком, чтобы открыть страницу «Настройки графика». Настройки графика включают четыре раздела, перечисленные сверху вниз: Свечи, Символ, Метки и Основные стили графика.

  • Свечи: Настройте цвет свечей, цвет ценовой линии, точность и часовой пояс.
  • Символы: Настройки для текстовой информации в верхней части графика, в том числе отображение значений OHLC, значений смены баров и объема.
  • Метки: Предлагает различные варианты интегрирования меток в график, такие как название символа, высокая и низкая цена, а также метки обратного отсчета до закрытия бара.
  • Основные стили графика: Настройте цвет фона графика, цвет линии сетки и другие параметры.


6. Как сбросить график


Если вы хотите удалить все настройки, которые вы сделали на графике, нажмите правой кнопкой мыши на графике и выберите [Сбросить состояние графика].


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

