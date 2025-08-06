



Фьючерсная торговля, в отличие от спотовой, характеризуется "высоким кредитным плечом, высоким риском и высокой доходностью", что делает ее востребованной многими трейдерами. Однако фьючерсная торговля имеет более высокий входной барьер и большее число лиц, сталкивающихся с убытками. В связи с этим необходимо иметь полное представление о базовых активах фьючерсных контрактов и проводить их фундаментальный анализ, чтобы минимизировать вероятность потерь и расширить возможности получения прибыли.









Фундаментальный анализ фьючерсов - это метод, используемый трейдерами для оценки стоимости фьючерсных контрактов на основе фундаментальных аспектов проекта. К фундаментальным аспектам обычно относятся внутрицепочечные показатели проекта и данные, связанные с токенами. Интерпретируя эти параметры, фундаментальный анализ фьючерсов позволяет получить полное представление о фактическом состоянии токенов и оценить их реальную стоимость. Фактическая стоимость и текущая рыночная цена могут различаться, и при значительном расхождении между ними у трейдеров появляются возможности для фьючерсной торговли.









Многие трейдеры при торговле фьючерсами используют технический анализ, полагаясь на модели K-линий и соотношения объемов и цен для определения торговых возможностей по текущим типам фьючерсных контрактов. Однако технический анализ не является надежным инструментом, и в нем возможны искажения. Если проследить историю возникновения технического анализа, то он основан на изучении исторических тенденций рынка, выведении высоковероятных закономерностей и циклических тенденций. Следовательно, различные методы технического анализа носят эмпирический характер, а результаты получаются на основе обработанной информации, что подразумевает их запаздывающий характер. Действия предпринимаются только после появления фьючерсных тенденций на рынке. Это не самый плохой аспект технического анализа: на полностью конкурентном срочном рынке ценовые тенденции разнообразны, и различные методы технического анализа могут давать непоследовательные или даже противоречивые выводы, что затрудняет трейдерам определение направления для открытия позиций.





В заключение следует отметить, что технический анализ не является непогрешимым и может быть подвержен искажениям. Однако фундаментальный анализ может эффективно компенсировать недостатки технического анализа, предлагая более комплексный, долгосрочный и убедительный аналитический подход. Во-первых, фундаментальный анализ фьючерсов охватывает внутрицепочечные индикаторы, данные о токенах и другие комплексные рыночные факторы. Во-вторых, фундаментальный анализ фьючерсов позволяет в целом предсказать долгосрочную тенденцию изменения цены актива. Наконец, в отличие от неоднозначного характера технического анализа, выводы, сделанные на основе фундаментального анализа, зачастую носят утвердительный характер.





Однако важно отметить, что иногда даже при сильных фундаментальных характеристиках проекта цена токена может не продемонстрировать значительного роста в течение короткого периода времени. Аналогичным образом, слабые фундаментальные показатели проекта не обязательно приведут к резкому падению цены токена. Это связано с тем, что фундаментальный анализ фьючерсов в первую очередь нацелен на выявление возможностей для торговли по долгосрочным трендам. Для определения краткосрочных точек покупки и продажи рекомендуется дополнять фундаментальный анализ техническим.









Для фундаментального анализа фьючерсов мы можем использовать следующие пять пунктов данных: ① Активные адреса ② Хэшрейт ③ Общая заблокированная стоимость (TVL) ④ Рыночная капитализация и полностью разводненная оценка ⑤ Предложение токенов.





① Активные адреса

Активные адреса - это анализ активных адресов в сети блокчейн, позволяющий получить представление об участии пользователей. Если количество активных адресов со временем увеличивается, это свидетельствует о процветании экосистемы проекта. Если в этот период цены на токены низкие, то целесообразно рассмотреть возможность владения активами проекта и торговли лонг позициями. И наоборот, уменьшение количества активных адресов свидетельствует о сокращении числа пользователей, что может привести к необходимости уменьшения владения активами проекта и торговли шорт позициями. В целом отслеживание активных адресов может быть осуществлено с помощью блокчейн-исследователей проекта, например Etherscan.





② Хэшрейт

Важно отметить, что метрика хэшрейта применима только к криптовалютам, основанным на принципе Proof of Work (PoW), таким как Bitcoin, Bitcoin Cash и др. В сетях с доказательством работы майнеры подтверждают транзакции и обеспечивают безопасность сети, решая сложные математические задачи с помощью мощных компьютеров. Хеш-данные представляют собой решения каждой головоломки, поэтому хешрейт является мерой общей вычислительной мощности, обрабатывающей транзакции.





В целом хэшрейт положительно коррелирует с долгосрочной стоимостью криптовалюты. Более высокий хэшрейт свидетельствует о готовности майнеров инвестировать долгосрочный капитал в фундаментальную инфраструктуру данной криптовалюты. Когда хэшрейт криптовалюты увеличивается, это свидетельствует о росте инвестиций майнеров, и стоимость токена может быть недооценена, что открывает возможности для торговли лонг позициями. И наоборот, снижение хэшрейта свидетельствует о выходе майнеров из проекта, что может привести к завышению стоимости токена и открытию возможностей для торговли шорт позициями.





Хэшрейт BTC. Источник: Bitinfocharts.





③ Общая заблокированная стоимость (TVL)

Общая заблокированная стоимость (Total Locked Value, TVL) используется специально для измерения силы децентрализованного финансового проекта (DeFi). TVL - это аббревиатура от Total Value Locked, которая отражает общую стоимость криптовалютных активов, которые пользователи поставили или заблокировали на платформе DeFi. Инвесторы могут использовать данные TVL для сравнения роста различных проектов DeFi. К числу распространенных платформ для запроса TVL относится DeFiLlama.





Как правило, TVL отражает популярность проекта. Увеличение TVL указывает на потенциальные возможности для торговли лонг позициями. Снижение TVL свидетельствует о снижении внимания рынка к проекту и быстром уходе средств, что открывает возможности для торговли шорт позициями.





④ Рыночная капитализация и полностью разводненная оценка

Существует существенная разница между рыночной капитализацией и полностью разводненной оценкой. Под полностью разводненной оценкой понимается общая рыночная капитализация протокола при условии, что все токены находятся в обращении. Понимание этого различия может быть полезным для тех, кто ищет возможности для фьючерсной торговли. Если между рыночной капитализацией проекта и его полностью разводненной оценкой существует существенная разница, это означает, что значительная часть токенов еще не поступила в обращение. Появление на рынке новых токенов может привести к значительному давлению продаж.





Подобная ситуация характерна для недавно запущенных проектов, где обращающееся предложение токенов зачастую составляет лишь небольшую часть от общего объема. Например, когда компания Curve выпустила токен CRV, его торговая цена достигла 15-20 долл. при полностью разводненной оценке более 50 млрд долл. Это было больше, чем оценка Ethereum на тот момент. Очевидно, что такая завышенная оценка является необоснованной, и рынок, скорее всего, будет самокорректироваться путем снижения. Поэтому в таких случаях могут возникнуть возможности для торговли шорт позициями. И наоборот, заниженная оценка может привести к росту цены токена проекта, что открывает возможности для торговли лонг позициями.





⑤ Предложение токенов

При относительном равенстве других фундаментальных аспектов проекта предложение токенов оказывает существенное влияние на цены активов. Ключевыми показателями предложения токенов являются максимальное предложение и оборотное предложение, причем оборотное предложение имеет особое значение.





В контексте фундаментального анализа фьючерсов оборотное предложение служит теоретической основой для долгосрочных позиций. В частности, при низком уровне оборотного предложения и относительной концентрации чипов потенциал роста цен на токены высок, что позволяет занимать лонг позиции. Если же тираж токенов высок и чипы распределены, то вероятность роста цены снижается, что благоприятствует удержанию шорт позиций.









Вышеупомянутые пять точек данных имеют решающее значение для фундаментального анализа фьючерсов и могут обеспечить долгосрочное направление торговли. Если данные показывают хорошие результаты, но цена токена не растет, то истинная стоимость токена может быть недооценена, что открывает долгосрочные возможности для лонг позиций. И наоборот, если данные снижаются, а цена токена остается стабильной, то истинная стоимость токена может быть завышена, что открывает долгосрочную возможность для шорт позиций.





Фундаментальный анализ при торговле фьючерсами имеет огромное значение, поскольку позволяет компенсировать недостатки технического анализа. Это один из важнейших навыков, которым должен овладеть инвестор. Принимая решения о направлении и количестве фьючерсных позиций, целесообразно иметь полное представление о фундаментальных показателях проекта. Однако важно отметить, что, как правило, для определения конкретных точек покупки и продажи необходимо комбинировать методы технического анализа.



