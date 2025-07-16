Что такое график облака Ишимоку?





График облака Ишимоку - это метод технического анализа, который объединяет несколько технических индикаторов на одном графике. Он может отображать потенциальные зоны поддержки и сопротивления, направление тренда и обеспечивает четкий анализ поведения цены, помогая трейдерам находить лучшие точки входа и выхода.





График облака Ишимоку был предложен японским журналистом Гоичи Хосода в 1930-х годах. После многих лет исследований и совершенствования этой аналитической техники, в 1960-х годах она была представлена общественности, став известным индикатором, широко используемым в техническом анализе и сегодня.





В торговле фьючерсами MEXC был введен индикатор анализа Облака Ишимоку. Вы можете добавить этот индикатор к базовому графику K-линии и использовать его для поддержки вашей ежедневной торговли фьючерсами.









Облако Ишимоку состоит из пяти частей: линии конверсии, базовой линии, линия отставания, ведущего диапазона A и ведущего диапазона B.





1.1 Линия конверсии : Это линия 9-дневной скользящей средней. Метод расчета: Линия конверсии = (Самый высокий максимум за 9 дней + Самый низкий минимум за 9 дней) / 2. Она представлена синей линией на диаграмме ниже.





1.2 Базовая линия (Kijun-sen) : Это 26-дневная скользящая средняя линия. Метод расчета: Базовая линия = (Самый высокий максимум за 26 дней + Самый низкий минимум за 26 дней) / 2. Она представлена коричневой линией на диаграмме ниже.





1.3 Линия отставания (Chikou Span) : Линия отставания (Lagging Span) показывает цену закрытия текущего дня по сравнению со средним значением за последние 26 дней, представленным темно-зеленой линией на диаграмме ниже.





1.4 Ведущий диапазон A (Senkou Span A) : Прогнозирует будущую тенденцию в течение следующих 26 дней через скользящую среднюю линии конверсии и базовой линии. Метод расчета: Ведущий диапазон A = (Линия конверсии + Базовая линия) / 2. Он представлен светло-зеленой линией на диаграмме ниже.





1.5 Ведущий диапазон B (Senkou Span B) : Прогнозирует будущую тенденцию в течение следующих 26 дней через 52-дневную скользящую среднюю. Метод расчета: Ведущий диапазон B = (Самый высокий максимум за 52 дня + Самый низкий минимум за 52 дня) / 2. Он представлен розовой линией на диаграмме ниже.





1.6 Облако : Область между ведущим спаном A и ведущим спаном B.

















Как видно на графике, облако охватывает последние 26 периодов графика K-линии.





Когда Senkou Span A выше, чем Senkou Span B, образуя зеленое облако, это сигнализирует о бычьем тренде. И наоборот, формирование красного облака указывает на медвежий тренд. Переход от красного облака к зеленому сигнализирует о бычьем тренде, а переход от зеленого облака к красному - о медвежьем.





Когда рыночная цена находится выше облака, это сигнализирует о бычьем тренде, а когда ниже облака - о медвежьем.









Во время восходящего тренда сигнал на покупку возникает, когда цена токена пересекает базовую линию, находясь при этом выше облака. И наоборот, при нисходящем тренде сигнал на продажу подается, когда цена токена пересекает базовую линию, находясь ниже облака.





Аналогично, при восходящем тренде сигнал на покупку генерируется, когда линия конверсии пересекается выше базовой линии, а цена остается выше облака. И наоборот, при нисходящем тренде сигнал на продажу подается, когда линия конверсии пересекается ниже базовой линии, а цена находится ниже облака.









Senkou Span A и Senkou Span B по обе стороны облака формируют уровни сопротивления и поддержки при колебаниях цены токена, предоставляя трейдерам прогнозируемые области поддержки/сопротивления на следующие 26 дней. Чем шире облако на графике, тем ниже вероятность разворота тренда.









В настоящее время вы можете открыть и использовать облако Ишимоку в веб-версии, но оно пока не поддерживается для приложения.









Откройте официальный сайт MEXC и войдите в учетную запись. Выберите [Бессрочные фьючерсы USDT-M] в разделе [Фьючерсы], чтобы перейти на страницу торговли фьючерсами. (Примечание: процесс идентичен для бессрочных фьючерсов Coin-M).





На странице торговли фьючерсами нажмите на кнопку индикаторов, отметьте [ICHIMOKU Cloud] и нажмите [Подтвердить], чтобы открыть индикатор данных облака Ишимоку.













Открыв облако Ишимоку, вы увидите соответствующие данные, входящие в состав индикатора, над графиком K-линии. Эти данные отображают информацию, соответствующую текущему положению вашего курсора, а также цвет соответствующего участка линии на графике.





Нажмите кнопку [X], чтобы закрыть облако Ишимоку.









Нажмите на кнопку настроек, чтобы изменить основные параметры облака Ишимоку. Также поддерживается настройка стиля линий, включая их цвет, толщину и другие параметры, чтобы они лучше соответствовали вашим личным предпочтениям.









Облако Ишимоку дает нам возможность получить представление о рыночных тенденциях. Вы можете комбинировать его с другими индикаторами, чтобы разработать свою собственную торговую стратегию. Поскольку ни один индикатор не является абсолютно надежным, вы можете улучшить свой анализ рынка, используя комбинацию различных индикаторов. Кроме того, при торговле фьючерсами рекомендуется устанавливать SL-ордера при открытии позиций, чтобы избежать чрезмерных убытков из-за ошибок в стратегии.



