Informații despre Zenko Protocol (ZENKO) Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain. • Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders. • 100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects. • One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences. • Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market. • Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams. Pagină de internet oficială: https://www.zenkoprotocol.com/zenko-token Carte albă: https://docsend.com/v/pywhd/whitepaperfromwebsite Cumpără ZENKO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Zenko Protocol (ZENKO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Zenko Protocol (ZENKO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 155.00M $ 155.00M $ 155.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.69M $ 22.69M $ 22.69M Maxim dintotdeauna: $ 0.076833 $ 0.076833 $ 0.076833 Minim dintotdeauna: $ 0.02164064 $ 0.02164064 $ 0.02164064 Preț curent: $ 0.02268848 $ 0.02268848 $ 0.02268848 Află mai mult despre prețul tokenului Zenko Protocol (ZENKO)

Tokenomie pentru Zenko Protocol (ZENKO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Zenko Protocol (ZENKO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZENKO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZENKO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZENKO, explorează prețul în direct al tokenului ZENKO!

Predicție de preț pentru ZENKO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZENKO? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZENKO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

