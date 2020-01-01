Tokenomie pentru Zapicorn (ZAPI) Descoperă informații cheie despre Zapicorn (ZAPI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Zapicorn (ZAPI) The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. "If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…" "Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it "Zapicorn." The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement." – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖 Pagină de internet oficială: https://www.zapicorn.ai Carte albă: https://zapicorn.ai/tokenomics/ Cumpără ZAPI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Zapicorn (ZAPI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Zapicorn (ZAPI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 177.44K $ 177.44K $ 177.44K Ofertă totală: $ 927.96M $ 927.96M $ 927.96M Ofertă aflată în circulație: $ 927.96M $ 927.96M $ 927.96M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 177.44K $ 177.44K $ 177.44K Maxim dintotdeauna: $ 0.00498822 $ 0.00498822 $ 0.00498822 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00019122 $ 0.00019122 $ 0.00019122 Află mai mult despre prețul tokenului Zapicorn (ZAPI)

Tokenomie pentru Zapicorn (ZAPI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Zapicorn (ZAPI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZAPI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZAPI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZAPI, explorează prețul în direct al tokenului ZAPI!

