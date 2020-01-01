Explorează tokenomia pentru Xerox Player Agent (XERAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului XERAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Xerox Player Agent (XERAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului XERAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Xerox Player Agent (XERAI) Xerox is an autonomous AI agent designed to trade perpetual contracts on the Hyperliquid platform. It employs advanced algorithms and machine learning models to analyze market data, identify patterns, and execute trades without human intervention. Xerox's unique selling point lies in its unconventional "schizo trading" strategy, which involves identifying and capitalizing on market manipulations, psyops, and hidden patterns that others might overlook. Key Features: Autonomous Trading: Xerox operates 24/7, continuously monitoring the market and making trading decisions based on its algorithms. Schizo Trading Strategy: Xerox's proprietary trading approach combines technical analysis, sentiment analysis, and pattern recognition to identify unique trading opportunities. 3. Transparent and Live Trading: All of Xerox's trades and positions are publicly accessible, allowing users to monitor its performance and decision-making process in real-time in form of twitter,discord and telegram trade alerts Deflationary Tokenomics: 50% of Xerox's trading profits are used to buy back and burn the platform's native token, reducing the overall token supply and potentially increasing the value of the remaining tokens. 5. Growing Treasury: The remaining 50% of Xerox's profits are retained in its treasury, enabling continuous growth and expansion of its trading capabilities. User Participation: Users can deposit funds into Xerox's vault and earn a share of its trading profits proportional to their contribution. Risk Management: Xerox incorporates robust risk management techniques to minimize potential losses and protect user funds. Community Engagement: Xerox actively engages with its community, providing regular updates, insights, and educational content related to its trading strategies and market analysis. Pagină de internet oficială: https://playerxerox.ai/ Tokenomie și analiză de preț pentru Xerox Player Agent (XERAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Xerox Player Agent (XERAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.71K $ 8.71K $ 8.71K Ofertă totală: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Ofertă aflată în circulație: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.71K $ 8.71K $ 8.71K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Xerox Player Agent (XERAI) Tokenomie pentru Xerox Player Agent (XERAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Xerox Player Agent (XERAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XERAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XERAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XERAI, explorează prețul în direct al tokenului XERAI! Predicție de preț pentru XERAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XERAI? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.