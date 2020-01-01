Tokenomie pentru XANA (XETA) Descoperă informații cheie despre XANA (XETA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre XANA (XETA) XANA is a leading global AI-driven Layer-1 infrastructure for the metaverse, empowering billions to engage in a seamless Web3.0 cross-reality economy. Trusted by over 100 major institutions, local governments, global brands, and top IPs. Pagină de internet oficială: https://xana.net/

Tokenomie și analiză de preț pentru XANA (XETA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XANA (XETA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Ofertă totală: $ 4.93B $ 4.93B $ 4.93B Ofertă aflată în circulație: $ 4.93B $ 4.93B $ 4.93B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Maxim dintotdeauna: $ 0.153902 $ 0.153902 $ 0.153902 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00024561 $ 0.00024561 $ 0.00024561 Află mai mult despre prețul tokenului XANA (XETA)

Tokenomie pentru XANA (XETA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru XANA (XETA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XETA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XETA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XETA, explorează prețul în direct al tokenului XETA!

Predicție de preț pentru XETA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XETA? Pagina noastră de predicție de preț pentru XETA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XETA!

