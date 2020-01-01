Tokenomie pentru Wukong (WUKONG) Descoperă informații cheie despre Wukong (WUKONG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wukong (WUKONG) Wukong, inspired by the character Sun Wukong from Journey to the West, is a collection of Memecoins and NFTs deployed on the Solana blockchain,Holding NFTs can bring numerous benefits, such as receiving airdrops of Wukong tokens,Obtain one Sun Wukong picture frame with a personal signature. Wukong embodies the fusion of Web3 technology and Chinese mythology, contributing to the promotion and preservation of traditional Chinese culture. Pagină de internet oficială: https://ewukong.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Wukong (WUKONG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wukong (WUKONG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 25.10K $ 25.10K $ 25.10K Ofertă totală: $ 2.71B $ 2.71B $ 2.71B Ofertă aflată în circulație: $ 2.71B $ 2.71B $ 2.71B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.10K $ 25.10K $ 25.10K Maxim dintotdeauna: $ 0.00067062 $ 0.00067062 $ 0.00067062 Minim dintotdeauna: $ 0.00000561 $ 0.00000561 $ 0.00000561 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Wukong (WUKONG)

Tokenomie pentru Wukong (WUKONG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wukong (WUKONG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WUKONG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WUKONG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WUKONG, explorează prețul în direct al tokenului WUKONG!

Predicție de preț pentru WUKONG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WUKONG? Pagina noastră de predicție de preț pentru WUKONG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WUKONG!

