Tokenomie pentru Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Descoperă informații cheie despre Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What's next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards. Pagină de internet oficială: https://www.morphex.trade/

Tokenomie și analiză de preț pentru Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Ofertă totală: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Ofertă aflată în circulație: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Maxim dintotdeauna: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 Minim dintotdeauna: $ 0.719217 $ 0.719217 $ 0.719217 Preț curent: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Află mai mult despre prețul tokenului Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)

Tokenomie pentru Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WBLT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WBLT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WBLT, explorează prețul în direct al tokenului WBLT!

Predicție de preț pentru WBLT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WBLT? Pagina noastră de predicție de preț pentru WBLT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

