Informații despre Wrapped Ampleforth (WAMPL) Why wAMPL? wAMPL broadens access to AMPL and the larger Ampleforth ecosystem by introducing a perfectly composable ERC-20 token which makes platform integrations more simple, secure and fast. As the DeFi market continues to grow, wAMPL will expand on AMPL's role as a key building block for denominating stable contracts via an independent, algorithmic unit of account. wAMPL is to AMPL as wETH or wBTC are to ETH and BTC, respectively. It's a wrapped ERC20 token that is 1:1 redeemable for AMPL. Unlike AMPL, the wAMPL does not rebase and maintains a floating price. wAMPL unlocks new technical integrations and expanded opportunities to access the Ampleforth ecosystem. Even with historic gas prices that make Ethereum-based transactions prohibitively expensive for many, the AMPL community has continued to grow in terms of both wallets and TVL. Thanks to wAMPL, the community will now have much more flexibility in how and where they deploy their AMPL. Pagină de internet oficială: https://www.ampleforth.org/

Tokenomie și analiză de preț pentru Wrapped Ampleforth (WAMPL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wrapped Ampleforth (WAMPL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.36M $ 3.36M $ 3.36M Ofertă totală: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Ofertă aflată în circulație: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.36M $ 3.36M $ 3.36M Maxim dintotdeauna: $ 54.43 $ 54.43 $ 54.43 Minim dintotdeauna: $ 2.01 $ 2.01 $ 2.01 Preț curent: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 Află mai mult despre prețul tokenului Wrapped Ampleforth (WAMPL)

Tokenomie pentru Wrapped Ampleforth (WAMPL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wrapped Ampleforth (WAMPL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WAMPL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WAMPL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WAMPL, explorează prețul în direct al tokenului WAMPL!

