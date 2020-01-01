Tokenomie pentru WINK (WINK) Descoperă informații cheie despre WINK (WINK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre WINK (WINK) WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders. Pagină de internet oficială: https://wink.finance/ Carte albă: https://docs.wink.finance/ Cumpără WINK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru WINK (WINK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WINK (WINK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.80M $ 12.80M $ 12.80M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 381.78M $ 381.78M $ 381.78M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 33.53M $ 33.53M $ 33.53M Maxim dintotdeauna: $ 0.03662896 $ 0.03662896 $ 0.03662896 Minim dintotdeauna: $ 0.01212275 $ 0.01212275 $ 0.01212275 Preț curent: $ 0.03352727 $ 0.03352727 $ 0.03352727 Află mai mult despre prețul tokenului WINK (WINK)

Tokenomie pentru WINK (WINK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WINK (WINK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WINK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WINK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WINK, explorează prețul în direct al tokenului WINK!

