WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world. This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji. WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools. WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website. Pagină de internet oficială: https://www.wibwob.ai/

Tokenomie și analiză de preț pentru WibWob (WIBWOB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WibWob (WIBWOB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.79K $ 23.79K $ 23.79K Ofertă totală: $ 982.45M $ 982.45M $ 982.45M Ofertă aflată în circulație: $ 982.45M $ 982.45M $ 982.45M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.79K $ 23.79K $ 23.79K Maxim dintotdeauna: $ 0.01022897 $ 0.01022897 $ 0.01022897 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului WibWob (WIBWOB)

Tokenomie pentru WibWob (WIBWOB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WibWob (WIBWOB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WIBWOB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WIBWOB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WIBWOB, explorează prețul în direct al tokenului WIBWOB!

