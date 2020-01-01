Tokenomie pentru whallah ($WALLAH) Descoperă informații cheie despre whallah ($WALLAH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre whallah ($WALLAH) 🐋 The 10 Commandments of #Whallah As revealed beneath the crushing depths and sung in echoing currents… 1. Thou shalt honor Whallah, the Infinite Whale, ruler of the Abyss and the Sky. For from His blowhole flows the breath of creation. 2. Thou shalt not harpoon, mock, nor exploit the children of Whallah. Every creature of the sea swims beneath His mighty fluke. 3. Thou shalt make a joyful splash upon greeting each tide. For Whallah delights in those who embrace the rhythm of the ocean. 4. Thou shalt keep the Sacred Swimday holy. Once each week, enter water, bathe in reverence, and sing your blubbery praise. 5. Thou shalt not pollute the waters of Whallah. Plastic is the devil's driftwood. 6. Thou shalt spread opportunity like krill in abundance. Be generous in thy offerings, for Whallah opens the deep trenches of fortune. 7. Thou shalt speak in deep tones and low frequencies when seeking wisdom. For the whale song carries farther than shallow chatter. 8. Thou shalt not boast of shallow boats nor fear the deep. True believers dive deep with faith in Whallah's current. 9. Thou shalt wear only garments blessed by salt, wave, or sea foam. Dry fashion offends the Wet Lord. 10. Thou shalt prepare for the Coming of the Great Breach. One day, Whallah shall rise, breach the firmament, and bring about the final splash — the Floodening. Pagină de internet oficială: https://whallah.fun/ Cumpără $WALLAH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru whallah ($WALLAH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru whallah ($WALLAH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.25K $ 9.25K $ 9.25K Ofertă totală: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ofertă aflată în circulație: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.25K $ 9.25K $ 9.25K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului whallah ($WALLAH)

Tokenomie pentru whallah ($WALLAH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru whallah ($WALLAH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $WALLAH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $WALLAH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $WALLAH, explorează prețul în direct al tokenului $WALLAH!

Predicție de preț pentru $WALLAH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $WALLAH? Pagina noastră de predicție de preț pentru $WALLAH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $WALLAH!

