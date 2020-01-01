Tokenomie pentru VitAI (VITAI)
Informații despre VitAI (VITAI)
VitAI is the first AI agent on the Arbitrum blockchain, designed to provide users with an interactive experience with a digital representation of Vitalik Buterin, Ethereum's co-founder. This isn’t your average AI bot - it’s your 24/7 Ethereum bullposter, your onchain wingman, and your hype partner for all things crypto. Whether you’re farming, swapping, hunting for alpha or just vibing, VitAI got your back
Tokenomie și analiză de preț pentru VitAI (VITAI)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru VitAI (VITAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru VitAI (VITAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru VitAI (VITAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri VITAI care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri VITAI care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru VITAI, explorează prețul în direct al tokenului VITAI!
Predicție de preț pentru VITAI
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VITAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru VITAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.