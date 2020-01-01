Tokenomie pentru Virtu by Virtuals (VIRTU) Descoperă informații cheie despre Virtu by Virtuals (VIRTU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Virtu by Virtuals (VIRTU) Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot Pagină de internet oficială: https://virtuai.ink/ Cumpără VIRTU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Virtu by Virtuals (VIRTU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Virtu by Virtuals (VIRTU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 151.59K $ 151.59K $ 151.59K Ofertă totală: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M Ofertă aflată în circulație: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 151.59K $ 151.59K $ 151.59K Maxim dintotdeauna: $ 0.01073685 $ 0.01073685 $ 0.01073685 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00015179 $ 0.00015179 $ 0.00015179 Află mai mult despre prețul tokenului Virtu by Virtuals (VIRTU)

Tokenomie pentru Virtu by Virtuals (VIRTU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Virtu by Virtuals (VIRTU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VIRTU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VIRTU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VIRTU, explorează prețul în direct al tokenului VIRTU!

Predicție de preț pentru VIRTU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VIRTU? Pagina noastră de predicție de preț pentru VIRTU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VIRTU!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!