Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Virtu by Virtuals (VIRTU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Virtu by Virtuals (VIRTU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Virtu by Virtuals (VIRTU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri VIRTU care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri VIRTU care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru VIRTU, explorează prețul în direct al tokenului VIRTU!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.