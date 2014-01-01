Tokenomie pentru Vertcoin (VTC) Descoperă informații cheie despre Vertcoin (VTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Vertcoin (VTC) Vertcoin (VTC) is a cryptocurrency that was created in 2014 to make mining accessible and easy to everyone. It allows for GPU mining and gaming simultaneously. Even from your home computer. Vertcoin is not funded nor controlled by any entity, it is simply an ASIC resistant P2P variant of Bitcoin that takes on the same maximum low coin supply as Litecoin (84,000,000). Pagină de internet oficială: https://vertcoin.io Carte albă: https://vertcoin.io/what-is-vertcoin/

Tokenomie și analiză de preț pentru Vertcoin (VTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Vertcoin (VTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M Ofertă totală: $ 72.98M $ 72.98M $ 72.98M Ofertă aflată în circulație: $ 72.97M $ 72.97M $ 72.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M Maxim dintotdeauna: $ 9.8 $ 9.8 $ 9.8 Minim dintotdeauna: $ 0.00634731 $ 0.00634731 $ 0.00634731 Preț curent: $ 0.064717 $ 0.064717 $ 0.064717 Află mai mult despre prețul tokenului Vertcoin (VTC)

Tokenomie pentru Vertcoin (VTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Vertcoin (VTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VTC, explorează prețul în direct al tokenului VTC!

Predicție de preț pentru VTC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VTC? Pagina noastră de predicție de preț pentru VTC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VTC!

