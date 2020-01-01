Tokenomie pentru Vela Token (VELA) Descoperă informații cheie despre Vela Token (VELA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Vela Token (VELA) Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team's ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem. Pagină de internet oficială: https://www.vela.exchange/ Carte albă: https://www.vela.exchange/whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Vela Token (VELA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Vela Token (VELA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 25.81K $ 25.81K $ 25.81K Ofertă totală: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Ofertă aflată în circulație: $ 16.81M $ 16.81M $ 16.81M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 53.72K $ 53.72K $ 53.72K Maxim dintotdeauna: $ 7.67 $ 7.67 $ 7.67 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0015349 $ 0.0015349 $ 0.0015349 Află mai mult despre prețul tokenului Vela Token (VELA)

Tokenomie pentru Vela Token (VELA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Vela Token (VELA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VELA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VELA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VELA, explorează prețul în direct al tokenului VELA!

Predicție de preț pentru VELA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VELA? Pagina noastră de predicție de preț pentru VELA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

