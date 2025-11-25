Ce este VEIL

Tokenomie și analiză de preț pentru Veil Token (VEIL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Veil Token (VEIL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.48M $ 7.48M $ 7.48M Ofertă totală: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Ofertă aflată în circulație: $ 68.77M $ 68.77M $ 68.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.70M $ 8.70M $ 8.70M Maxim dintotdeauna: $ 0.310953 $ 0.310953 $ 0.310953 Minim dintotdeauna: $ 0.02251824 $ 0.02251824 $ 0.02251824 Preț curent: $ 0.109139 $ 0.109139 $ 0.109139 Află mai mult despre prețul tokenului Veil Token (VEIL) Cumpără VEIL acum!

Informații despre Veil Token (VEIL) Pagină de internet oficială: https://www.veil.cash/

Tokenomie pentru Veil Token (VEIL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Veil Token (VEIL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VEIL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VEIL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VEIL, explorează prețul în direct al tokenului VEIL!

