Informații privind prețul pentru Veil Token (VEIL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.124133 $ 0.124133 $ 0.124133 Minim 24 h $ 0.153634 $ 0.153634 $ 0.153634 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.124133$ 0.124133 $ 0.124133 Maxim 24 h $ 0.153634$ 0.153634 $ 0.153634 Maxim dintotdeauna $ 0.310953$ 0.310953 $ 0.310953 Cel mai mic preț $ 0.02251824$ 0.02251824 $ 0.02251824 Modificare de preț (1 oră) -4.48% Modificare de preț (1 zi) -4.98% Modificare de preț (7 zile) +19.48% Modificare de preț (7 zile) +19.48%

Prețul în timp real pentru Veil Token (VEIL) este $0.128658. În ultimele 24 de ore, tokenul VEIL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.124133 și un maxim de $ 0.153634, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VEIL este $ 0.310953, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02251824.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VEIL s-a modificat cu -4.48% în decursul ultimei ore, cu -4.98% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +19.48% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Veil Token (VEIL)

Capitalizare de piață $ 8.69M$ 8.69M $ 8.69M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.21M$ 10.21M $ 10.21M Ofertă află în circulație 68.06M 68.06M 68.06M Ofertă totală 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622

Capitalizarea de piață actuală pentru Veil Token este $ 8.69M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VEIL este 68.06M, cu o ofertă totală de 79999999.93845622. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.21M.