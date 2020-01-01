Explorează tokenomia pentru Vapor (VAPOR) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului VAPOR, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Vapor (VAPOR) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului VAPOR, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Tokenomie pentru Vapor (VAPOR) Descoperă informații cheie despre Vapor (VAPOR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Vapor (VAPOR)

Vaporware is a no-code AI agent launchpad powered by Hyperliquid L1 and ai16z. Users are able to create agents that interact on Telegram, X, and more. Once the hyperliquid EVM launches those agents will also be able to be tied to a token that can be traded on the native exchanges on the EVM. All agents tokens are paired with VAPOR. The launchpad is currently live in an alpha stage and should move to the full launch soon.

Pagină de internet oficială: https://www.vaporware.fun/

Tokenomie și analiză de preț pentru Vapor (VAPOR)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Vapor (VAPOR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață: $ 291.65K
Ofertă totală: $ 1.00B
Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 291.65K
Maxim dintotdeauna: $ 0.160208
Minim dintotdeauna: $ 0
Preț curent: $ 0.00029109

Tokenomie pentru Vapor (VAPOR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru Vapor (VAPOR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VAPOR care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VAPOR care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.