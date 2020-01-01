Tokenomie pentru USDa (USDA) Descoperă informații cheie despre USDa (USDA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre USDa (USDA) Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. Pagină de internet oficială: https://www.avalonfinance.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru USDa (USDA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru USDa (USDA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 192.93M $ 192.93M $ 192.93M Ofertă totală: $ 194.68M $ 194.68M $ 194.68M Ofertă aflată în circulație: $ 194.68M $ 194.68M $ 194.68M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 192.93M $ 192.93M $ 192.93M Maxim dintotdeauna: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 Minim dintotdeauna: $ 0.737813 $ 0.737813 $ 0.737813 Preț curent: $ 0.991005 $ 0.991005 $ 0.991005 Află mai mult despre prețul tokenului USDa (USDA)

Tokenomie pentru USDa (USDA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru USDa (USDA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USDA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USDA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USDA, explorează prețul în direct al tokenului USDA!

Predicție de preț pentru USDA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta USDA? Pagina noastră de predicție de preț pentru USDA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul USDA!

