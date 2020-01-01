Tokenomie pentru Uranus (URS) Descoperă informații cheie despre Uranus (URS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Uranus (URS)
UranusCoin is the newest intergalactic memecoin that's ready to shake up the crypto universe. Inspired by the playful energy of the planet Uranus, this token blends fun with serious potential, bringing a mix of meme culture and community power to the crypto space. All coins are going to the moon and mars our project is going farther to URANUS the project is driven until by the community and we are thinking to make alot of collaborations with a lot of RWA and AI projects , also you will use the coin as a payment method for travelling now we are on dex soon on all exchanges
Pagină de internet oficială: https://www.uranusmemecoin.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Uranus (URS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Uranus (URS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 51.37K $ 51.37K $ 51.37K Ofertă totală: $ 996.53M $ 996.53M $ 996.53M Ofertă aflată în circulație: $ 996.53M $ 996.53M $ 996.53M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 51.37K $ 51.37K $ 51.37K Maxim dintotdeauna: $ 0.00759284 $ 0.00759284 $ 0.00759284 Minim dintotdeauna: $ 0.00004969 $ 0.00004969 $ 0.00004969 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Uranus (URS)

Tokenomie pentru Uranus (URS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Uranus (URS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri URS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri URS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru URS, explorează prețul în direct al tokenului URS!

