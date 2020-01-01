Tokenomie pentru UnlockProtocolToken (UP) Descoperă informații cheie despre UnlockProtocolToken (UP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre UnlockProtocolToken (UP) Unlock is a protocol that developers, creators, and platforms can use to create onchain memberships and subscriptions. Unlock's goal is to ease implementation and increase conversion from "users" to "members," creating a much healthier monetization environment for the web. In short, Unlock is an open-source, collectively owned, community-governed, peer-to-peer system that creates time-based (potentially recurring) memberships. There are a number of interdependent components of Unlock. These are: Unlock Labs: The core team that created and currently maintains Unlock Protocol. Unlock Protocol: A suite of upgradable smart contracts that create memberships as NFTs. The Unlock Ecosystem: A community of creators, distributors, and consumers who share ownership of Unlock Protocol through their contributions using the protocol. Unlock DAO: A decentralized organization of token holders who govern and control Unlock Protocol. Unlock Protocol Foundation: A Cayman Islands Foundation whose purpose is to act in service of the Unlock ecosystem and DAO. Unlock Tools: Front-end convenience applications built by Unlock Labs to further sustainable innovation on Unlock Protocol. Unlock Labs created Unlock Protocol to provide an open, shared infrastructure for memberships that removes friction, increases conversion, enables scale, reduces costs, and evolves the web from a business model built on attention toward one based on membership. Pagină de internet oficială: https://unlock-protocol.com/ Carte albă: https://docs.unlock-protocol.com/getting-started/what-is-unlock/litepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru UnlockProtocolToken (UP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru UnlockProtocolToken (UP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 715.44K $ 715.44K $ 715.44K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 279.01M $ 279.01M $ 279.01M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Maxim dintotdeauna: $ 0.084551 $ 0.084551 $ 0.084551 Minim dintotdeauna: $ 0.00249491 $ 0.00249491 $ 0.00249491 Preț curent: $ 0.00256423 $ 0.00256423 $ 0.00256423 Află mai mult despre prețul tokenului UnlockProtocolToken (UP)

Tokenomie pentru UnlockProtocolToken (UP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru UnlockProtocolToken (UP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UP, explorează prețul în direct al tokenului UP!

