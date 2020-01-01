Tokenomie pentru Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) Descoperă informații cheie despre Unidentified Anomalous Phenomena (UAP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) includes anything unusual seen in the sky, space, or even underwater that can't easily be explained. It goes beyond "UFO" (Unidentified Flying Object), which only refers to things flying and often makes people think of alien spaceships. UAP covers a wider range of strange events and objects, not just flying ones, to better understand what might be happening. The project's vision is to help the decades old long movement of truth-seekers. Its mission is expediting the progress of the UAP/UFO community, to finally find the answers for the thousands of questions humanity has been asking for centuries. Sadly, the tightly kept secrets regarding the unknown such as flying objects, aliens, the unknown and everything in-between are protected by relentless forces, therefor we must unite and use the power of crypto to break open Pandora's box that is kept away from the public. Pagină de internet oficială: https://uaponsol.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Unidentified Anomalous Phenomena (UAP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 41.19K $ 41.19K $ 41.19K Ofertă totală: $ 932.50M $ 932.50M $ 932.50M Ofertă aflată în circulație: $ 932.50M $ 932.50M $ 932.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 41.19K $ 41.19K $ 41.19K Maxim dintotdeauna: $ 0.00111176 $ 0.00111176 $ 0.00111176 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Unidentified Anomalous Phenomena (UAP)

Tokenomie pentru Unidentified Anomalous Phenomena (UAP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UAP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UAP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UAP, explorează prețul în direct al tokenului UAP!

