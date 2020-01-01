Tokenomie pentru TRUE (TRUE) Descoperă informații cheie despre TRUE (TRUE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TRUE (TRUE) Truemarkets is a decentralized prediction market platform that allows users to trade on the outcomes of real-world events using cryptocurrency. Built on the Base blockchain, it leverages smart contracts to ensure transparency and security. Users can buy and sell shares in different outcomes, with market prices reflecting the probability of an event occurring. Truemarkets covers a wide range of topics, including politics, sports, technology, and finance. It operates in a non-custodial manner, meaning users retain control of their funds, and settlements are handled through oracles that verify event outcomes. Unlike traditional betting platforms, Truemarkets is more of an information market where traders profit from correctly predicting real-world events rather than simply gambling. Pagină de internet oficială: https://truemarkets.org/

Tokenomie și analiză de preț pentru TRUE (TRUE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TRUE (TRUE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.71M $ 9.71M $ 9.71M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 85.91M $ 85.91M $ 85.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.30M $ 11.30M $ 11.30M Maxim dintotdeauna: $ 0.260162 $ 0.260162 $ 0.260162 Minim dintotdeauna: $ 0.01702555 $ 0.01702555 $ 0.01702555 Preț curent: $ 0.113002 $ 0.113002 $ 0.113002 Află mai mult despre prețul tokenului TRUE (TRUE)

Tokenomie pentru TRUE (TRUE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TRUE (TRUE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRUE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRUE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRUE, explorează prețul în direct al tokenului TRUE!

