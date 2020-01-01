Tokenomie pentru Panther Protocol (ZKP) Descoperă informații cheie despre Panther Protocol (ZKP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Panther Protocol (ZKP) Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance. Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance. Pagină de internet oficială: https://www.pantherprotocol.io/ Carte albă: https://docsend.com/view/tbz99g285hbnn8ic Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x909E34d3f6124C324ac83DccA84b74398a6fa173

Tokenomie și analiză de preț pentru Panther Protocol (ZKP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Panther Protocol (ZKP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 361.99M $ 361.99M $ 361.99M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.74M $ 5.74M $ 5.74M Maxim dintotdeauna: $ 0.04868 $ 0.04868 $ 0.04868 Minim dintotdeauna: $ 0.005683718571307916 $ 0.005683718571307916 $ 0.005683718571307916 Preț curent: $ 0.00574 $ 0.00574 $ 0.00574 Află mai mult despre prețul tokenului Panther Protocol (ZKP)

Tokenomie pentru Panther Protocol (ZKP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Panther Protocol (ZKP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZKP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZKP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZKP, explorează prețul în direct al tokenului ZKP!

Istoric de preț pentru Panther Protocol (ZKP) Analiza istoricului de preț pentru ZKP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ZKP!

Predicție de preț pentru ZKP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZKP? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZKP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZKP!

