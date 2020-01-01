Tokenomie pentru Triad (TRD) Descoperă informații cheie despre Triad (TRD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Triad (TRD) Triad is the leading prediction market on the Solana blockchain, combining the innovation of decentralized finance (DeFi) with the excitement of prediction markets. The platform enables users to place bets on a wide range of topics, including web3 events, politics, sports, and cultural trends. Predictions and payouts are managed transparently through smart contracts, ensuring fairness and automation in every transaction. Whether you're a seasoned trader or a casual participant, Triad provides an engaging and decentralized space to explore prediction markets. Pagină de internet oficială: https://www.triadmarkets.com/ Carte albă: https://docs.triadfi.co/

Tokenomie și analiză de preț pentru Triad (TRD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Triad (TRD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 230.60K Ofertă totală: $ 17.34M Ofertă aflată în circulație: $ 11.30M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 353.99K Maxim dintotdeauna: $ 0.295176 Minim dintotdeauna: $ 0.01699915 Preț curent: $ 0.02041383

Tokenomie pentru Triad (TRD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Triad (TRD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Predicție de preț pentru TRD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TRD? Pagina noastră de predicție de preț pentru TRD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

