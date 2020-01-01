Tokenomie pentru TOCO (TOCO) Descoperă informații cheie despre TOCO (TOCO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TOCO (TOCO) When folks say "Toco is the token," they mean he's the ultimate superstar of the human-dog bond, strutting his stuff in a unique and inimitable style that'll leave you in stitches! Imagine the most epic dog lover turning their passion into a hilarious, real-life spectacle - Toco is the embodiment of that playful spirit! With every wag of his tail and playful leap, Toco proves that he's not just a dog, but a living, barking celebration of joy and connection! Pagină de internet oficială: https://toco.lol

Tokenomie și analiză de preț pentru TOCO (TOCO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TOCO (TOCO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.85K $ 10.85K $ 10.85K Ofertă totală: $ 866.32M $ 866.32M $ 866.32M Ofertă aflată în circulație: $ 866.32M $ 866.32M $ 866.32M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.85K $ 10.85K $ 10.85K Maxim dintotdeauna: $ 0.00862493 $ 0.00862493 $ 0.00862493 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului TOCO (TOCO)

Tokenomie pentru TOCO (TOCO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TOCO (TOCO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TOCO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TOCO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TOCO, explorează prețul în direct al tokenului TOCO!

