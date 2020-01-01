Tokenomie pentru Team556 (TEAM) Descoperă informații cheie despre Team556 (TEAM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Team556 (TEAM) Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions. Pagină de internet oficială: https://www.team556.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Team556 (TEAM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Team556 (TEAM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 160.44K $ 160.44K $ 160.44K Ofertă totală: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Ofertă aflată în circulație: $ 702.00M $ 702.00M $ 702.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 228.51K $ 228.51K $ 228.51K Maxim dintotdeauna: $ 0.00115642 $ 0.00115642 $ 0.00115642 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00022855 $ 0.00022855 $ 0.00022855 Află mai mult despre prețul tokenului Team556 (TEAM)

Tokenomie pentru Team556 (TEAM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Team556 (TEAM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TEAM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TEAM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TEAM, explorează prețul în direct al tokenului TEAM!

