Informații despre Sync Network (SYNC) Projects in the decentralized finance space started utilizing stake and proof-of-liquidity mechanics to develop a trustless economy but fundamental flaws have held these projects behind. The SYNC Network addresses these problems and offers a workable solution through tradeable stakes bonding Uniswap liquidity pairs with a fully trustless ERC-20 token (SYNC). SYNC enables users to earn interest by staking a cyptographic bond to Uniswap liquidity pair tokens (Crypto Bonds). Crypto Bonds are an NFT (ERC-721) token with collectible attributes, accruing interest rates, and the ability to separately trade and speculate on them within a secondary market. SYNC Network works to bring stability and risk mitigation to decentralized finance by solidifying a guarantee on holding liquidity pairs for an extended period of time. The Sync Network can help build a needed, stable foundation for the DeFi space and a fully functioning, more robust trustless economy. -- The SYNC Network is composed of two main contracts: the SYNC ERC-20 contract and the Crypto Bond ERC-721 contract. SYNC tokens have an undefined total supply with inflationary and deflationary attributes through the interactions with Crypto Bond investors. Despite being a long-term investment, Crypto Bonds do not share anything in common with traditional finance bonds. The name comes from the bonding of liquidity pairs and our own token. Crypto Bonds introduce proof of long-term position in DeFi liquidity pools, and will naturally strengthen the core of DeFi finance as a whole. They are a tradeable, long-term (90 days - 3 years) stake - bonding Uniswap liquidity-pair tokens together with SYNC. Deflation of the currency happens when Crypto Bonds are created, burning SYNC from the total supply. Using a Crypto Bond, an investor is able to lock liquidity-pair tokens with the corresponding dollar-to-dollar value in SYNC at some guaranteed interest rate of SYNC upon maturation. Dividend paying versions are also available. Therefore, this occurs in inflation, minting the principle plus interest. Crypto Bond Interest Rates SYNC balances itself through daily, self-correcting interest rates. Interest rates of bonds depends on three factors. 1. Total supply of sync in the market. 2. Duration of bond 3. Total bonded amount of that liquidity pair token Please see the full whitepaper and website https://www.syncbond.com for more information. Pagină de internet oficială: https://syncbond.com/ Cumpără SYNC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Sync Network (SYNC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sync Network (SYNC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 95.45K $ 95.45K $ 95.45K Ofertă totală: $ 233.73M $ 233.73M $ 233.73M Ofertă aflată în circulație: $ 161.83M $ 161.83M $ 161.83M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 137.85K $ 137.85K $ 137.85K Maxim dintotdeauna: $ 0.209893 $ 0.209893 $ 0.209893 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00058955 $ 0.00058955 $ 0.00058955 Află mai mult despre prețul tokenului Sync Network (SYNC)

Tokenomie pentru Sync Network (SYNC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sync Network (SYNC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SYNC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SYNC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SYNC, explorează prețul în direct al tokenului SYNC!

