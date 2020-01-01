Tokenomie pentru sUSDS (SUSDS) Descoperă informații cheie despre sUSDS (SUSDS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre sUSDS (SUSDS) sUSDS is the new version of sDAI, offered by Sky which offers a higher yield. sUSDS represents USDS deposited into and earning the Sky Savings Rate. The Sky Protocol is a decentralised protocol developed around the USDS stablecoin. It is managed by Sky ecosystem governance. The Sky Protocol features Sky tokens (USDS, SKY, DAI, MKR), the Sky Savings Rate, Sky Token Rewards and, soon, Activation Token Rewards and SkyLink. Pagină de internet oficială: https://sky.money/

Tokenomie și analiză de preț pentru sUSDS (SUSDS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru sUSDS (SUSDS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.36B $ 2.36B $ 2.36B Ofertă totală: $ 2.20B $ 2.20B $ 2.20B Ofertă aflată în circulație: $ 2.20B $ 2.20B $ 2.20B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.36B $ 2.36B $ 2.36B Maxim dintotdeauna: $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 Minim dintotdeauna: $ 0.961716 $ 0.961716 $ 0.961716 Preț curent: $ 1.069 $ 1.069 $ 1.069 Află mai mult despre prețul tokenului sUSDS (SUSDS)

Tokenomie pentru sUSDS (SUSDS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru sUSDS (SUSDS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUSDS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUSDS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUSDS, explorează prețul în direct al tokenului SUSDS!

Predicție de preț pentru SUSDS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SUSDS? Pagina noastră de predicție de preț pentru SUSDS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

