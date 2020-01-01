Tokenomie pentru Super OETH (SUPEROETH) Descoperă informații cheie despre Super OETH (SUPEROETH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Super OETH (SUPEROETH) Origin's expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk. Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we've designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year. Pagină de internet oficială: https://www.originprotocol.com/super-oeth

Tokenomie și analiză de preț pentru Super OETH (SUPEROETH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Super OETH (SUPEROETH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 191.05M $ 191.05M $ 191.05M Ofertă totală: $ 47.46K $ 47.46K $ 47.46K Ofertă aflată în circulație: $ 47.46K $ 47.46K $ 47.46K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 191.05M $ 191.05M $ 191.05M Maxim dintotdeauna: $ 4,954.12 $ 4,954.12 $ 4,954.12 Minim dintotdeauna: $ 1,312.97 $ 1,312.97 $ 1,312.97 Preț curent: $ 4,020.13 $ 4,020.13 $ 4,020.13 Află mai mult despre prețul tokenului Super OETH (SUPEROETH)

Tokenomie pentru Super OETH (SUPEROETH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Super OETH (SUPEROETH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUPEROETH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUPEROETH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUPEROETH, explorează prețul în direct al tokenului SUPEROETH!

Predicție de preț pentru SUPEROETH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SUPEROETH? Pagina noastră de predicție de preț pentru SUPEROETH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

