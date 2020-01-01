Tokenomie pentru Squish ($SQUISH) Descoperă informații cheie despre Squish ($SQUISH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Squish ($SQUISH) A Squishmallow Memecoin The world's most popular toy. With over 400 million toys sold, Squishmallow has amassed 120,000 followers on Twitter, 456,000 TikTok followers, and nearly 890,000 Instagram followers as of 2023. By May 2024, the brand has garnered over 13 billion views on TikTok and has been tagged in more than 1 million posts on Instagram. Join the Squish revolution with $squish on Solana! Pagină de internet oficială: https://Squishmallowsol.meme

Tokenomie și analiză de preț pentru Squish ($SQUISH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Squish ($SQUISH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.79K $ 13.79K $ 13.79K Ofertă totală: $ 998.96M $ 998.96M $ 998.96M Ofertă aflată în circulație: $ 998.96M $ 998.96M $ 998.96M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.79K $ 13.79K $ 13.79K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Squish ($SQUISH)

Tokenomie pentru Squish ($SQUISH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Squish ($SQUISH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $SQUISH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $SQUISH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $SQUISH, explorează prețul în direct al tokenului $SQUISH!

Predicție de preț pentru $SQUISH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $SQUISH? Pagina noastră de predicție de preț pentru $SQUISH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $SQUISH!

