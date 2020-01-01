Tokenomie pentru SPUD (SPUD) Descoperă informații cheie despre SPUD (SPUD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SPUD (SPUD) Spud Buy Bot is a Telegram-native live-trade tracker for Abstract-Chain tokens. By reading the chain's mempool and Dexscreener API, it detects every buy to a token's LP, formats the data—buyer wallet, spend, tokens received, price impact, refreshed market-cap and chart link—and pushes an eye-catching embed to your group. One /setup command activates the hosted service; no servers, no API keys, plus optional daily CSV digests for deeper insight. Pagină de internet oficială: https://spudonabstract.com/ Carte albă: https://spudonabstract.com/ Cumpără SPUD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SPUD (SPUD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SPUD (SPUD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 276.13K $ 276.13K $ 276.13K Ofertă totală: $ 914.78M $ 914.78M $ 914.78M Ofertă aflată în circulație: $ 914.78M $ 914.78M $ 914.78M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 276.13K $ 276.13K $ 276.13K Maxim dintotdeauna: $ 0.00101743 $ 0.00101743 $ 0.00101743 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00030239 $ 0.00030239 $ 0.00030239 Află mai mult despre prețul tokenului SPUD (SPUD)

Tokenomie pentru SPUD (SPUD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SPUD (SPUD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SPUD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SPUD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SPUD, explorează prețul în direct al tokenului SPUD!

Predicție de preț pentru SPUD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SPUD? Pagina noastră de predicție de preț pentru SPUD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SPUD!

