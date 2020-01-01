Explorează tokenomia pentru SpineDAO Token (SPINE) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SPINE, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru SpineDAO Token (SPINE) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SPINE, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre SpineDAO Token (SPINE) SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. Pagină de internet oficială: https://www.spinedao.com/ Carte albă: https://spinedao.gitbook.io/spinedao Cumpără SPINE acum! Tokenomie și analiză de preț pentru SpineDAO Token (SPINE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SpineDAO Token (SPINE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 297.87M $ 297.87M $ 297.87M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.25M $ 10.25M $ 10.25M Maxim dintotdeauna: $ 0.01343126 $ 0.01343126 $ 0.01343126 Minim dintotdeauna: $ 0.00570414 $ 0.00570414 $ 0.00570414 Preț curent: $ 0.01025413 $ 0.01025413 $ 0.01025413 Află mai mult despre prețul tokenului SpineDAO Token (SPINE) Tokenomie pentru SpineDAO Token (SPINE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SpineDAO Token (SPINE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SPINE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SPINE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SPINE, explorează prețul în direct al tokenului SPINE! Predicție de preț pentru SPINE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SPINE? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.