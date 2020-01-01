Explorează tokenomia pentru Spellfire (SPELLFIRE) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SPELLFIRE, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Spellfire (SPELLFIRE) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SPELLFIRE, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Spellfire (SPELLFIRE) Spellfire is a unique Play-2-Earn collectible card game, proposing the first-ever hand-held NFT collection that can be placed in an actual drawer and generate passive income. Longing for realism, but being an NFT pioneer, Spellfire has moved time-tested concepts into the future to bridge the card fan generations together. Bringing nearly 30 years of history to the blockchain, whilst boasting an established community of avid and dedicated fans has led industry giants DAO Maker and Shima Capital to support the project as leading investors. Physical cards have a digital state, where some feature voice or gesture-empowered actions to create unique interactions for gamers avoiding age barriers, geo limits, and technology gaps. Spellfire’s interactive augmented reality cards are sure to create a unique feeling of immersion. Digital and physical cards are connected through a QR code printed on the back of each card, making them traceable, upgradable, and playable online and offline. The game connects three realities together - the Physical, the Digital and the Augmented reality. Ensuring that no one gets left behind, Spellfire is going multichain, making it one of the first to support multi chain NFTs. Imagine a “BSC vs Solana NFT battle” - it will be the new Spellfire’s reality. Limited edition NFT cards have been created to ensure that Spellfire’s community shares in the success of the game. Each card has been beautifully and uniquely illustrated and contains delicate artistic flourishes in addition to meticulous detailing. Every player is sure to find something to love. Original NFT cards are issued in playing card copies ranging from 1000 for legendary to 100,000 for common. Original NFT Card owners are eligible to earn up to 10x return on investment in passive income from the subsequent sales of cards, while also growing in value as a rare NFT. Unlike comparable NFTs on the market that offer little to no value to the long-term holder, Spellfire NFT cards allow the community to earn revenue through passive card ownership or active gameplay by earning Spellfire’s native $Spellfire token. The $Spellfire token is essential within the game’s ecosystem and offers owners various forms of utility. Capitalizare de piață: $ 45.29K $ 45.29K $ 45.29K Ofertă totală: $ 640.00M $ 640.00M $ 640.00M Ofertă aflată în circulație: $ 362.37M $ 362.37M $ 362.37M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 79.99K $ 79.99K $ 79.99K Maxim dintotdeauna: $ 0.161632 $ 0.161632 $ 0.161632 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00012499 $ 0.00012499 $ 0.00012499 Află mai mult despre prețul tokenului Spellfire (SPELLFIRE) Tokenomie pentru Spellfire (SPELLFIRE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Spellfire (SPELLFIRE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SPELLFIRE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SPELLFIRE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SPELLFIRE, explorează prețul în direct al tokenului SPELLFIRE! Predicție de preț pentru SPELLFIRE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SPELLFIRE? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.