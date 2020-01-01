Tokenomie pentru Soyjak (SOY) Descoperă informații cheie despre Soyjak (SOY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Soyjak (SOY) Meet Soyjak. Soyjak, a portmanteau of "soy" and "wojak", is a variation of Wojak that combines Wojak-style illustrations with additional features to allude to a soy boy, such as a gaping "cuckface" with an excited expression, glasses, stubble, and a balding head. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced. Soyjak is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Soyjak.party, (or just "The party") is an imageboard dedicated to the creation, posting, and sharing of soyjaks. As the site has grown, its expanded to encompass many other topics as well. Please read the rules before posting. Serving 9,462,739 posts! Pagină de internet oficială: https://soyjak.life/ Cumpără SOY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Soyjak (SOY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Soyjak (SOY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 350.64K $ 350.64K $ 350.64K Ofertă totală: $ 979.56M $ 979.56M $ 979.56M Ofertă aflată în circulație: $ 979.56M $ 979.56M $ 979.56M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 350.64K $ 350.64K $ 350.64K Maxim dintotdeauna: $ 0.00656405 $ 0.00656405 $ 0.00656405 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00035796 $ 0.00035796 $ 0.00035796 Află mai mult despre prețul tokenului Soyjak (SOY)

Tokenomie pentru Soyjak (SOY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Soyjak (SOY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOY, explorează prețul în direct al tokenului SOY!

Predicție de preț pentru SOY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SOY? Pagina noastră de predicție de preț pentru SOY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SOY!

