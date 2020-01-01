Tokenomie pentru Snowswap (SNOW) Descoperă informații cheie despre Snowswap (SNOW), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Snowswap (SNOW) Snowswap is a decentralized exchange for swapping wrapped, yield-bearing tokens with minimal slippage. Snowswap supports wrapped token swaps for numerous Defi projects including Harvest finance, Yearn, ANKR, and CREAM. Initially, the focus was stablecoins but has since expanded to include wrapped bitcoin and ethereum 2.0 staking tokens as well. Snowswap is a decentralized exchange for swapping wrapped, yield-bearing tokens with minimal slippage. Snowswap supports wrapped token swaps for numerous Defi projects including Harvest finance, Yearn, ANKR, and CREAM. Initially, the focus was stablecoins but has since expanded to include wrapped bitcoin and ethereum 2.0 staking tokens as well. Pagină de internet oficială: https://snowswap.org/ Cumpără SNOW acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Snowswap (SNOW) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Snowswap (SNOW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 51.88K $ 51.88K $ 51.88K Ofertă totală: $ 500.00K $ 500.00K $ 500.00K Ofertă aflată în circulație: $ 349.66K $ 349.66K $ 349.66K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 74.19K $ 74.19K $ 74.19K Maxim dintotdeauna: $ 169.02 $ 169.02 $ 169.02 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.148376 $ 0.148376 $ 0.148376 Află mai mult despre prețul tokenului Snowswap (SNOW)

Tokenomie pentru Snowswap (SNOW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Snowswap (SNOW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SNOW care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SNOW care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SNOW, explorează prețul în direct al tokenului SNOW!

