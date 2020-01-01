Tokenomie pentru SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Descoperă informații cheie despre SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user's share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN's yield generation without experiencing balance fluctuations. Pagină de internet oficială: https://smardex.io/usdn

Tokenomie și analiză de preț pentru SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Ofertă totală: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Ofertă aflată în circulație: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Maxim dintotdeauna: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Minim dintotdeauna: $ 0.921955 $ 0.921955 $ 0.921955 Preț curent: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Află mai mult despre prețul tokenului SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

Tokenomie pentru SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WUSDN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WUSDN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WUSDN, explorează prețul în direct al tokenului WUSDN!

