$SMACKM is the first meme to introduce "memetility". $SMACKM is supported by a Play-to-Earn game on Telegram and the collective trust of three leading projects on Hedera. We offer instant utility to participating Hedera tokens, enhancing their value, functionality, and the strength of the Hedera ecosystem. The game that we have built in Unity is called Smack Mosquito. The studio that is building Earthlings.land and that has already launched Steam Runner, on the google and IOS app stores, will be launching the game on Telegram in February 2025. Smack Mosquito will not require wallet connection to play but will require wallet connection in order to claim awarded tokens.

Pagină de internet oficială: https://smackm.io/
Carte albă: https://indd.adobe.com/view/6e398f82-3aca-4e75-8d8a-84321c49f9d1

Tokenomie și analiză de preț pentru SMACKM (SMACKM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SMACKM (SMACKM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 453.61K $ 453.61K $ 453.61K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 815.72M $ 815.72M $ 815.72M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 556.09K $ 556.09K $ 556.09K Maxim dintotdeauna: $ 0.00276613 $ 0.00276613 $ 0.00276613 Minim dintotdeauna: $ 0.00029742 $ 0.00029742 $ 0.00029742 Preț curent: $ 0.00055609 $ 0.00055609 $ 0.00055609 Află mai mult despre prețul tokenului SMACKM (SMACKM)

Tokenomie pentru SMACKM (SMACKM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SMACKM (SMACKM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SMACKM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SMACKM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SMACKM, explorează prețul în direct al tokenului SMACKM!

Predicție de preț pentru SMACKM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SMACKM? Pagina noastră de predicție de preț pentru SMACKM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SMACKM!

