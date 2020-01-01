Tokenomie pentru SMACK ($SMACK) Descoperă informații cheie despre SMACK ($SMACK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SMACK ($SMACK) SMACK is the representation of the famous internet OG meme Pepe Punch, also known as Punching Pepe, is a depiction of Pepe the Frog winding up a punch aimed at the screen from the perspective of the person viewing the image. The face of Pepe in this version also features the use of Smug Frog and shares similarities to Welcome To The Family, Son redraws featuring the character. Typically, memes using this Pepe variant revolve around him punching either the screen or the subject of the caption/creator. As a reaction image, Pepe Punch is often used in comments as a way to imply punching the original poster. Pagină de internet oficială: https://www.smack.wtf Cumpără $SMACK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SMACK ($SMACK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SMACK ($SMACK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 43.95K $ 43.95K $ 43.95K Ofertă totală: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Ofertă aflată în circulație: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 43.95K $ 43.95K $ 43.95K Maxim dintotdeauna: $ 0.00044322 $ 0.00044322 $ 0.00044322 Minim dintotdeauna: $ 0.00002778 $ 0.00002778 $ 0.00002778 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului SMACK ($SMACK)

Tokenomie pentru SMACK ($SMACK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SMACK ($SMACK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $SMACK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $SMACK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $SMACK, explorează prețul în direct al tokenului $SMACK!

Predicție de preț pentru $SMACK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $SMACK? Pagina noastră de predicție de preț pentru $SMACK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $SMACK!

