Informații despre Shadow Token (SHDW) $SHDW is the utility token that powers the Shadow dePIN ecosystem providing decentralized storage, compute, and network orchestration to its users. Users utilize $SHDW to pay for decentralized data storage, compute, and other utilities. Compute, storage, and bandwidth are brought to the Shadow network by Shadow Operators who stake SHDW to secure their nodes and earn revenue based on their contributions to the network. Powering the Shadow ecosystem is DAGGER: a scalable and bandwidth-efficient L1/L2 hybrid powered by a custom consensus mechanism designed to orchestrate distributed systems, manage large amounts of data stored across decentralized networks, and more. DAGGER networks can be deployed as public permissionless Layer2 networks across any Layer1 protocol or be deployed as privately Layer1 protocols for private use. DAGGER's implicit voting design reduces communication overhead, resulting in faster data retrieval and cost reduction for users compared to other decentralized systems. Experience the future of decentralized data storage with Shadow Drive, the cornerstone product of the Shadow Ecosystem. Designed to seamlessly integrate with applications and systems on the Solana blockchain and beyond, Shadow Drive prioritizes data security and integrity through its hierarchical model. With robust auditing and repair procedures, it ensures system resilience, making it the ideal choice for Web3 builders creating hosting services, CDNs, social media apps, and more. Join us in the Shadows! Pagină de internet oficială: https://www.shdwdrive.com/ Cumpără SHDW acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Shadow Token (SHDW) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Shadow Token (SHDW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.71M $ 15.71M $ 15.71M Ofertă totală: $ 169.06M $ 169.06M $ 169.06M Ofertă aflată în circulație: $ 161.72M $ 161.72M $ 161.72M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.42M $ 16.42M $ 16.42M Maxim dintotdeauna: $ 2.82 $ 2.82 $ 2.82 Minim dintotdeauna: $ 0.01275871 $ 0.01275871 $ 0.01275871 Preț curent: $ 0.097178 $ 0.097178 $ 0.097178 Află mai mult despre prețul tokenului Shadow Token (SHDW)

Tokenomie pentru Shadow Token (SHDW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Shadow Token (SHDW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHDW care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHDW care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHDW, explorează prețul în direct al tokenului SHDW!

Predicție de preț pentru SHDW Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SHDW? Pagina noastră de predicție de preț pentru SHDW combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SHDW!

