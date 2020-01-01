Tokenomie pentru Sendor (SENDOR) Descoperă informații cheie despre Sendor (SENDOR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Sendor (SENDOR) The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie's visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana. Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape. Pagină de internet oficială: https://sendorcoin.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Sendor (SENDOR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sendor (SENDOR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 73.52K $ 73.52K $ 73.52K Ofertă totală: $ 990.05M $ 990.05M $ 990.05M Ofertă aflată în circulație: $ 990.05M $ 990.05M $ 990.05M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 73.52K $ 73.52K $ 73.52K Maxim dintotdeauna: $ 0.01131587 $ 0.01131587 $ 0.01131587 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Sendor (SENDOR)

Tokenomie pentru Sendor (SENDOR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sendor (SENDOR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SENDOR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SENDOR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SENDOR, explorează prețul în direct al tokenului SENDOR!

