Explorează tokenomia pentru Scratch ($SCRATCH) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului $SCRATCH, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Scratch ($SCRATCH) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului $SCRATCH, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / Scratch ($SCRATCH) / Tokenomie / Tokenomie pentru Scratch ($SCRATCH) Descoperă informații cheie despre Scratch ($SCRATCH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Scratch ($SCRATCH) $Scratch is a community meme token that aims to bring community and utility together... with planned burns we aim to make a splash in the crypto market. we have zero buy and sell tax and the contract is renounced so that our investors are safe and can sleep on your bags knowing that we have diamond hand holders and irl investors. with a roadmap that brings fun and excitement to the community and everyone that holds scratch the stars are the limit. $Scratch is a community meme token that aims to bring community and utility together... with planned burns we aim to make a splash in the crypto market. we have zero buy and sell tax and the contract is renounced so that our investors are safe and can sleep on your bags knowing that we have diamond hand holders and irl investors. with a roadmap that brings fun and excitement to the community and everyone that holds scratch the stars are the limit. Pagină de internet oficială: https://unruggables.io Cumpără $SCRATCH acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Scratch ($SCRATCH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Scratch ($SCRATCH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.58M $ 5.58M $ 5.58M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.58M $ 5.58M $ 5.58M Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00055819 $ 0.00055819 $ 0.00055819 Află mai mult despre prețul tokenului Scratch ($SCRATCH) Tokenomie pentru Scratch ($SCRATCH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Scratch ($SCRATCH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $SCRATCH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $SCRATCH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $SCRATCH, explorează prețul în direct al tokenului $SCRATCH! Predicție de preț pentru $SCRATCH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $SCRATCH? Pagina noastră de predicție de preț pentru $SCRATCH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $SCRATCH! De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.