A memetoken on Ethereum and Arbitrum which celebrates the theory of quantum superposition made famous by the Schrodinger's Cat thought experiment.

Tokenomie și analiză de preț pentru Schrodi (SCHRODI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Schrodi (SCHRODI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 245.61K $ 245.61K $ 245.61K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 245.61K $ 245.61K $ 245.61K Maxim dintotdeauna: $ 0.00615252 $ 0.00615252 $ 0.00615252 Minim dintotdeauna: $ 0.00104247 $ 0.00104247 $ 0.00104247 Preț curent: $ 0.00246067 $ 0.00246067 $ 0.00246067 Află mai mult despre prețul tokenului Schrodi (SCHRODI)

Tokenomie pentru Schrodi (SCHRODI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Schrodi (SCHRODI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SCHRODI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SCHRODI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SCHRODI, explorează prețul în direct al tokenului SCHRODI!

