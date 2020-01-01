Tokenomie pentru Sallar (ALL) Descoperă informații cheie despre Sallar (ALL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Sallar (ALL) Sallar is a decentralized mobile distributed computing network designed to transform smartphones into computational nodes within a global infrastructure. Built on the Solana blockchain, Sallar utilizes a DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to enable users to share their devices' processing power in exchange for rewards. The project focuses on providing cost-effective and scalable computing solutions for high-demand industries, including artificial intelligence (AI), big data, cryptography, and scientific research. Users connect to the Sallar network via a dedicated application, which manages the distribution of computational tasks and rewards. Sallar tokens ($ALL) are earned as a reward for contributing computational power and can be held within the app's blockchain sub-wallet to unlock additional reward bonuses. This model incentivizes user participation while creating a decentralized infrastructure that reduces the dependency on traditional server farms. Sallar's infrastructure supports industries requiring extensive computing resources by offering an eco-friendly, decentralized alternative to conventional data centers. The project's smart contract reserves approximately 9.4 billion tokens for rewards, ensuring sustainability as the network grows. To ensure security and transparency, Sallar's smart contract has been audited by Hacken, achieving a score of 9.1/10. With a focus on accessibility and scalability, Sallar is actively expanding its ecosystem, partnering with organizations in AI and big data fields, and working on a dedicated mobile application for enhanced user experience. By leveraging the collective power of millions of smartphones, Sallar democratizes access to high-performance computing, supporting innovation across various industries. Pagină de internet oficială: https://sallar.io/ Carte albă: https://docs.sallar.io/sallar

Tokenomie și analiză de preț pentru Sallar (ALL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sallar (ALL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Ofertă totală: $ 2.60B $ 2.60B $ 2.60B Ofertă aflată în circulație: $ 2.60B $ 2.60B $ 2.60B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Maxim dintotdeauna: $ 0.00501104 $ 0.00501104 $ 0.00501104 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00051745 $ 0.00051745 $ 0.00051745 Află mai mult despre prețul tokenului Sallar (ALL)

Tokenomie pentru Sallar (ALL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sallar (ALL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ALL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ALL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ALL, explorează prețul în direct al tokenului ALL!

