What is the project about? Sable Finance is the #1 reformative primitive for ETH LSD-backed stablecoin on Arbitrum and BNB Chain. Our codebase enables capital efficiency and yield maximization for USDS users, whilst eliminating the liquidity cost of protocol emission to achieve frugal use of capital. What makes your project unique? Sable Finance is pioneering to give the first ever decentralized stablecoin, USDS, which accepts LSD as collateral on the BNB chain (and Arbitrum when v2 is launched). The design of our protocol is based on Liquity's codebase, with innovative changes, such as a shared stability pool for liquidations, a multi-collateral design, governance token staking improvements and more. As the embodiment of stability and resilience, Sablecoin (USDS) emerges as the premier stablecoin free from interest rate, censorship, and custodianship. History of your project. It was first introduced to the BNB chain on March 21, marking the beginning of our journey. And our testnet went live on June 16, showcasing its potential and functionality. What's next for your project? The beta version will be launched soon, offering essential functions of $USDS with BNB as the only accepted collateral. Users can mint the our stablecoin and enjoy features like collateral deposit, liquidation, and redemption. Following that, V2 will bring upgraded designs, higher yield optimization, and a user-friendly interface. V2 will be launched on Arbitrum and BNB Chain, using LSDfi as multi-collateral to meet market needs. What can your token be used for? $SABLE token captures system-generated borrowing and redemption fees through staking. Token holders provide liquidity to the SABLE/BNB pool on a DEX and stake LP tokens in our contract, earning LP trading fees along with borrowing and redemption fees. With the launch of v2, governance will be introduced, allowing $SABLE holders to vote on matters like collateral whitelisting, emissions direction, and parameter changes. Pagină de internet oficială: https://sable.finance/ Carte albă: https://sable-finance.gitbook.io/docs/ Cumpără SABLE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Sable (SABLE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sable (SABLE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 113.62K $ 113.62K $ 113.62K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 26.41M $ 26.41M $ 26.41M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 430.16K $ 430.16K $ 430.16K Maxim dintotdeauna: $ 0.091172 $ 0.091172 $ 0.091172 Minim dintotdeauna: $ 0.00287378 $ 0.00287378 $ 0.00287378 Preț curent: $ 0.0043068 $ 0.0043068 $ 0.0043068 Află mai mult despre prețul tokenului Sable (SABLE)

Tokenomie pentru Sable (SABLE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sable (SABLE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SABLE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SABLE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SABLE, explorează prețul în direct al tokenului SABLE!

Predicție de preț pentru SABLE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SABLE? Pagina noastră de predicție de preț pentru SABLE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SABLE!

