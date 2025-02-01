Explorează tokenomia pentru Runbot (RBOT) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului RBOT, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Runbot (RBOT) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului RBOT, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Runbot (RBOT) Runbot is a cutting-edge platform designed to democratize automated crypto trading. It empowers users to create, backtest, and optimize trading strategies with no coding skills required, leveraging AI and blockchain technology. Runbot envisions a future where trading automation is accessible, transparent, and secure, redefining the crypto trading landscape. AI Agents are a key component of the Runbot platform, offering valuable insights into crypto markets while helping you optimize and backtest simulations based on historical data to guide you toward the best opportunities. Pagină de internet oficială: https://runbot.io Carte albă: https://runbot.io/wp-content/uploads/2025/02/WhitePaper_Runbot.pdf Cumpără RBOT acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Runbot (RBOT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Runbot (RBOT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 181.15K Ofertă totală: $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 12.18M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.49M Maxim dintotdeauna: $ 0.060957 Minim dintotdeauna: $ 0.01485352 Preț curent: $ 0.01487784 Află mai mult despre prețul tokenului Runbot (RBOT) Tokenomie pentru Runbot (RBOT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Runbot (RBOT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RBOT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RBOT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RBOT, explorează prețul în direct al tokenului RBOT! Predicție de preț pentru RBOT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RBOT? Pagina noastră de predicție de preț pentru RBOT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RBOT! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.