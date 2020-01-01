Tokenomie pentru Rkey (RKEY) Descoperă informații cheie despre Rkey (RKEY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Rkey (RKEY) In the ever-evolving landscape of finance and investment, the concept of tokenization has emerged as a transformative force, poised to revolutionize traditional asset ownership. RKEY stands at the forefront of this paradigm shift, focusing on the tokenization of real-world assets, with a primary focus on real estate. Tokenization, the process of converting ownership rights of an asset into digital tokens on a blockchain, offers unparalleled accessibility, liquidity, and transparency. In our venture, we aim to harness the power of tokenization to democratize real estate investment, providing individuals with previously unattainable opportunities to participate in lucrative property ventures. Pagină de internet oficială: https://rkey.rent

Tokenomie și analiză de preț pentru Rkey (RKEY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rkey (RKEY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Ofertă totală: $ 995.83M $ 995.83M $ 995.83M Ofertă aflată în circulație: $ 371.25M $ 371.25M $ 371.25M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Maxim dintotdeauna: $ 0.00959271 $ 0.00959271 $ 0.00959271 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00286003 $ 0.00286003 $ 0.00286003 Află mai mult despre prețul tokenului Rkey (RKEY)

Tokenomie pentru Rkey (RKEY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rkey (RKEY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RKEY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RKEY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RKEY, explorează prețul în direct al tokenului RKEY!

