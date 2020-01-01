Tokenomie pentru Resupply (RSUP) Descoperă informații cheie despre Resupply (RSUP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Resupply (RSUP) A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend. Pagină de internet oficială: https://resupply.fi/ Carte albă: https://docs.resupply.fi/ Cumpără RSUP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Resupply (RSUP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Resupply (RSUP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.20M $ 8.20M $ 8.20M Ofertă totală: $ 66.19M $ 66.19M $ 66.19M Ofertă aflată în circulație: $ 10.27M $ 10.27M $ 10.27M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 52.87M $ 52.87M $ 52.87M Maxim dintotdeauna: $ 4.59 $ 4.59 $ 4.59 Minim dintotdeauna: $ 0.261398 $ 0.261398 $ 0.261398 Preț curent: $ 0.798718 $ 0.798718 $ 0.798718 Află mai mult despre prețul tokenului Resupply (RSUP)

Tokenomie pentru Resupply (RSUP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Resupply (RSUP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RSUP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RSUP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RSUP, explorează prețul în direct al tokenului RSUP!

Predicție de preț pentru RSUP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RSUP? Pagina noastră de predicție de preț pentru RSUP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RSUP!

